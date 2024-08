Degrado al sottopasso di via Santa Lucia: asfalto dissestato, scritte, pericoli

Il sottopasso ciclopedonale di via Santa Lucia da tempo si presenta in una condizione non ottimale. Dopo le ultime segnalazioni di residenti e utilizzatori, arrivate in consiglio comunale per voce della Lega, l’amministrazione comunale ha promesso di investire su una riqualificazione.

Si tratta di un sottopasso molto importante per la quotidianità faentina, che unisce via Santa Lucia con via Carchidio, passando sotto la circonvallazione, che collega il forese con il borgo e quindi con il centro città. Utilizzatissimo in periodo scolastico per raggiungere il plesso Carchidio-Strocchi, il passaggio è molto apprezzato da ciclisti e sportivi che abitualmente frequentano l’area di Santa Lucia, San Mamante, Oriolo o comunque la prima periferia faentina. Subito dopo l’alluvione, quando ancora il Ponte delle Grazie era chiuso e il ponte Bailey ancora non costruito, l’importanza del sottopasso per la viabilità quotidiana era notevolmente aumentata.

Oggi è evidente il degrado. Il manto stradale su entrambe le rampe è dissestato. Le erbacce sono presenti in particolare sul lato di Santa Lucia, dove hanno creato notevoli problemi all’asfalto.