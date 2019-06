A Ravenna sta per accendersi un circuito d’arte, chiamato Deda Project, con 24 opere di 24 artisti locali e internazionali in 24 case.

A partire da ottobre, ogni mese a rotazione le opere cambieranno casa, per un anno.

Gli Artisti potranno far conoscere loro stessi e le loro opere in un circuito alternativo e ampliato ma tutelato.

La selezione degli artisti è avvenuta domenica 2 giugno davanti ad un tavolo tecnico costituito da due critici d’arte, Maria Letizia Tega e Luca Maggio, con il supporto dei due organizzatori, Linda e Filippo. Gli artisti scelti che andranno a “riempire d’arte” le 24 case appartengono a generi diversi e nazionalità diversa ma soprattutto hanno un valore etico affine all’iniziativa oltre che a rispettare criteri qualitativi elevati.

Ora lo staff di Deda Project sta cercando ospitanti che vogliano usufruire di questo progetto così da comprendere il valore che 12 opere portano nell’ambiente di casa, nella propria mente e in quella delle altre persone.

Gli Ospitanti potranno godere di momenti con gli artisti, dargli alloggio insieme alle loro opere, organizzare cene con artista, home gallery exhibitions, visite agli atelier, momenti conviviali tra gli ospitanti, artisti e critici come salotti di discussione con critici d’arte, aperitivi di confronto, tè riflessivi, attimi di contemplazione condivisa e intima, organizzare laboratori, comprare arte e tanto altro.

Proprio in virtù di questo fermento culturale, artistico e relazionale, lo staff ha organizzato per mercoledì 5 giugno alle ore 18,45 al Darsenale un ulteriore aperitivo di presentazione.