Diverse delle norme contenuto nel Decreto Semplificazioni introducono nuove regole a favore della mobilità sostenibile e dei ciclisti, come ad esempio le strade urbane ciclabili con limite di velocità non superiore a 30 Km/h con priorità per le biciclette oppure la possibilità di circolare contromano per i ciclisti sulle strade cittadine ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 Km/h o in Ztl. Il Decreto però non soddisfa pienamente le aspettative di Fiab.