Decreto ricostruzione. De Pascale: “Speriamo che chi non ha presentato domanda, ora lo faccia”

Il piano decennale da 1 miliardo annunciato dal governo per la ricostruzione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana dopo le alluvione di maggio ’23 e settembre-ottobre ’24 è un bicchiere mezzo pieno per la giunta de Pascale, una base di lavoro positiva sulla quale si spera di poter intervenire con dei miglioramenti nella discussione parlamentare. Conferenza stampa del presidente della Regione Michele de Pascale e della sottosegretaria Manuela Rontini per commentare l’annuncio del ministro Nello Musumeci. Oltre ad avviare un confronto con i parlamentari per migliorare il testo, la Regione chiederà di integrare al piano decennale un aumento della cifra per le delocalizzazioni (troppo basso è ritenuto il massimale di 1.800 euro per metro quadro), di introdurre semplificazioni urbanistiche edilizie come richiesto dai comitati; di poter anticipare fondi regionali per realizzare il prima possibile le opere per la messa in sicurezza del territorio, per poi venir rimborsata con gli stanziamenti del piano decennale.