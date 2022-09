Il decreto Fer2 che contiene gli incentivi ai sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili innovative escluse dal decreto Fer1 e cioè eolico offshore, biomasse/biogas, solare termodinamico, geotermia ha appena concluso il suo iter con l’ultimo passaggio alla Conferenza unificata Stato-Regioni che ha espresso parere favorevole.

“Si tratta di una notizia molto importante per Ravenna – dichiara Michele de Pascale, sindaco di Ravenna e presidente Upi – in particolare per la realizzazione del progetto Agnes, perché significa che il Governo ha ufficialmente accolto la proposta di Upi di includere nel decreto anche parchi eolici su pali fissi e solare galleggiante. Con queste modifiche c’è la concreta possibilità di realizzare a largo delle coste di Ravenna 700 MW di energia pulita a servizio di tutta la Romagna”.