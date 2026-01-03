Decorare le vetrine sfitte con creazioni di artisti e designer: l’idea di Federica si realizza in via Marescalchi

Abbellire le vetrine sfitte con creazioni di artisti e designer. È l’idea lanciata da Federica Zama con il progetto Anima Ribelle. L’8 gennaio, in via Marescalchi, inaugurerà un nuovo locale, Anma, caratterizzato da cucina contemporanea, curato da Matteo Lombardi e Candida Visaggi. Con la stessa filosofia,è stato concesso a Federica Zama lo spazio adiacente all’attività, a disposizione del ristorante, ma al momento non utilizzato. Alla vetrina, da tempo degradata, è stato così donato un nuovo aspetto, a vantaggio di tutta la strada.