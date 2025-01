Declassamento dogana: a Ravenna si teme per l’economia e la tenuta dei posti di lavoro del porto

Il declassamento della dogana del porto di Ravenna in terza fascia sta mettendo in allarme l’intera economia attorno allo scalo bizantino. La decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta risultando incomprensibile ai più in questi giorni. Il rischio è di un rallentamento e quindi di un depotenziamento delle attività del porto. Uno scalo internazionale a rilento potrebbe portare gli operatori a dirigersi altrove, con gravi ricadute economiche e di tenuta dei posti di lavoro. Oggi, attorno al porto di Ravenna, ruotano 2 miliardi di euro all’anno, fra gettito e IVA. Si tratta del primo porto in Italia per rinfuse solide, in grado di movimentare anche farine, argille, prodotti petroliferi, siderurgici, chimici, alcoli, container e ovviamente passeggeri. Nel 2024 sono state movimentate 25 milioni di tonnellate di merci.