“La riteniamo insoddisfacente”: così l’assessora al Porto, Annagiulia Randi, in merito alla risposta di oggi del Governo all’interpellanza urgente presentata dalla parlamentare ravennate Ouidad Bakkali sulla recente decisione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di declassare l’ufficio doganale di Ravenna dalla prima alla terza fascia.

“Prendiamo atto – puntualizza Randi – della conferma del declassamento a terza fascia dell’ufficio doganale di Ravenna e chiediamo che il provvedimento sia rivisto, in quanto l’algoritmo con il quale è stato riclassificato non tiene conto della complessità del nostro scalo. La prossima azione sarà convocare al più presto un incontro tra tutti i portatori di interesse tra cui associazioni di categoria, Unione utenti e operatori del porto, Roca (Ravenna offshore contractor association) e organizzazioni sindacali, per decidere quali iniziative intraprendere”.