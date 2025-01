“È assolutamente incomprensibile – dichiara l’assessora al Porto Annagiulia Randi – il declassamento dell’ufficio doganale di Ravenna dalla prima alla terza fascia; oltre che essere avvenuto senza alcuna concertazione con il territorio, non ci risulta che abbia nemmeno visto il coinvolgimento degli uffici della dogana di Ravenna. Condividiamo pienamente la posizione espressa dal presidente della Regione de Pascale e supporteremo i passi che la Regione vorrà intraprendere perché questa decisione sia rivista, in quanto questa scelta mette a rischio il nostro porto.

Questa decisione, già di per sé incomprensibile, lo appare ancora di più in un momento come questo, nel quale sono appena stati istituiti la Zona logistica semplificata Emilia-Romagna, che vede il ruolo centrale del porto di Ravenna, e il comitato di indirizzo per il suo funzionamento e si stanno realizzando a Ravenna investimenti strategici per l’intero Paese come il rigassificatore. Siamo il primo porto italiano per sbarco di merci alla rinfusa, l’unico scalo dell’Emilia-Romagna in piena espansione dove si stanno realizzando progetti come il nuovo terminal crociere e il nuovo terminal contenitori.

Il livello di uomini e mezzi assegnato agli uffici di terza fascia è assolutamente inadeguato alla mole di traffico e ai tempi di risposta che richiedono in primis l’attività del nostro scalo ma anche molte altre attività delle quali l’ufficio doganale si occupa. E c’è anche un tema di capacità di controlli e quindi di sicurezza, legato all’ingresso di merci e persone. Si tratta insomma di un’operazione totalmente scoordinata”.