Decimo anniversario del CESTHA di Marina di Ravenna, il Centro Sperimentale per la Tutela degli Habitat.

Questa realtà si occupa di programmi di conservazione delle specie locali lavorando a stretto contatto con enti pubblici e privati.

In particolare, si concentra sulle attività di soccorso, terapia, riabilitazione e liberazione in mare di tartarughe marine malate o ferite ma, più in generale, si occupa de recupero di tutta la fauna ittica presente sul territorio nazionale come cavallucci marini o seppie.