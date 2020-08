PALLAMANO ROMAGNA-CAMERANO 28-29 (pt. 12-14)

Pallamano Romagna: Redaelli, G.Sami, Amaroli 3, Babini 2, Boukhris 3, Bandini 1, Albertini, Zanoni, Mazzanti 6, Di Domenico 3, Drago 1, T.Sami, Gollini 3, Chiarini 1, Bartoli 2, Montanari 3. All: D.Tassinari

Per la Pallamano di serie A2, buon debutto stagionale nell’allenamento congiunto a Mordano, contro i pari categoria Pallamano Camerano.

In panchina, duello tra due figure storiche della pallamano nazionale come Domenico Tassinari e Davide Campana, tre lustri all’Ancona da bandiera in campo.

Assenti capitan Fabrizio Tassinari, Nicolò Bianconi e Noè Remondini, gli arancioblu reggono l’agonismo e la velocità degli ospiti, anche se non riescono mai a trovare il vantaggio nel punteggio. Unico frangente di contatto ad inizio ripresa sul 16-16 ottenuto grazie alla doppietta dello scoppiettante Cristian Amaroli all’ala. Nella prima frazione, gialloblu avanti sempre mediamente di 2-3 reti fino al 12-14 del 30’; nel secondo tempo i marchigiani appaiono in grado di allargare il vantaggio, dopo il già citato pareggio fino al +4 (19-23 a 10’ dalla sirena). Ma, grazie a qualche iniziativa personale di qualità, il Romagna accorcia fino al 28-29 con cui si arriverà allo scadere.

Archiviata, dunque, la prima apparizione stagionale, anche se non ufficiale, su un campo da gioco per i ragazzi di Domenico Tassinari.

Spunti di cronaca.

Avvio inevitabilmente contratto da ambo le parti, con i 14 in campi intenti, soprattutto, a riprendere confidenza con il clima partita. Tra i casalinghi è Gregorio Mazzanti il primo a squillare le trombe con una doppietta che vale il 2-3 dopo 6’. Nonostante gli spunti di Gollini e Boukhris, i locali vanno sotto di 4 lunghezze (4-8) al 13’. Tra i pali si alternano Redaelli e Sami, il quale compie una prodezza favorendo il contropiede che vale il 6-8 a metà frazione. Le successive perle tecniche di Di Domenico all’ala e di Mazzanti, con un potente sotto mano centrale, fanno da traino ad un buon frangente di squadra. Il contropiede di Bandini, infatti, firma il -1 (9-10) quando mancano 10’ all’intervallo. Nel momento migliore, i locali incassano due contropiedi consecutivi che spezzano il ritmo (9-12). Boukhris e Mazzanti chiudono le marcature per gli arancioblu nei primi 30’.

Inizio sprint nella ripresa per i locali, con Amaroli che realizza due reti in velocità per la parità del match (16-16) al 3’. La stessa ala e il pivot Gollini sbagliano la conclusione del possibile vantaggio e dall’altra parte i gialloblu ritrovano coraggio, soprattutto a campo aperto, con due contropiedi vincenti (17-19) al 13’. Chiarini trova la prima (e sola) gioia personale di giornata, grazie ad una bella conclusione in elevazione, dimezzando il gap. Con due soluzioni improvvise e di alta difficoltà dall’ala destra, i marchigiani allungano ancora per il 19-22 quando mancano circa 12’ alla sirena. Negli ultimi minuti di partita, ormai parecchio frammentati per via della stanchezza fisica dei protagonisti, Marcello Montanari accorcia sul 26-28 a 2’30”. Inutili, ma molto belle, le realizzazioni di Mazzanti e Di Domenico (quest’ultima a fil di sirena) che chiudono il match sul 28.29.

Forse è mancata quella cattiveria nei momenti importanti del match, assaporata nella seconda parte della stagione scorsa; ma di certo la Pallamano Romagna ha dimostrato di saper stare in campo contro una formazione tosta, quadrata e molto pungente nelle ripartenze.

Domenico Tassinari può essere soddisfatto della prima esibizione della sua squadra che ha dimostrato di essere comunque compatta e valida per la categoria.

La prossima settimana vedrà i consueti allenamenti quotidiani in palestra, quindi sabato prossimo la formazione di serie A2 affronterà Cologne e Principato di Monaco in un torneo triangolare a casa dei bresciani.

Foto di Annalisa Mazzini