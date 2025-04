La scrittrice Deborah Gambetta, cresciuta e residente a Massa Lombarda, è tra le dodici autrici e autori che si aggiudicheranno l’ambito Premio Strega. Gambetta è candidata grazie al libro dal titolo “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” (edito da Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti.

L’ autrice fu ospite del Centro Culturale Venturini il 14 maggio scorso, in occasione di Scrittura Festival.

Il Premio Strega dal 1947 è il più prestigioso premio letterario italiano, assegnato annualmente a un libro di narrativa scritto in lingua italiana e pubblicato in Italia tra il 1° marzo dell’anno precedente e il 28 febbraio dell’anno in corso. Il premio è assegnato tramite un sistema di votazione complesso che coinvolge un ampio corpo di giurati, i cosiddetti “Amici della Domenica”, composto da personalità di spicco del mondo della cultura, tra cui scrittori, giornalisti, critici letterari, intellettuali ed ex vincitori del premio. A questi si aggiungono, dal 2010, anche votanti selezionati da librerie indipendenti, circoli di lettura, scuole, università e biblioteche, nonché un gruppo di giurati internazionali selezionati dagli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Nel corso degli anni, il Premio Strega ha consacrato alcuni dei più importanti scrittori della letteratura italiana contemporanea, contribuendo a far conoscere al grande pubblico opere di grande valore letterario e culturale.

Deborah Gambetta è nata a Torino il 16 luglio 1970, ma vive a Massa Lombarda, provincia di Ravenna. Ha pubblicato vari racconti per antologie e diversi romanzi. Nel 1998 Viaggio di maturità (EL, Frontiere) e nel 2003 La colpa (Rizzoli). Un racconto è comparso nell’antologia Patrie Impure (Rizzoli, 2004) e un altro nell’antologia Ragazze che dovresti conoscere (Stile libero/Big, 2004). Nel 2005 ha pubblicato per Il silenzio che viene alla fine (Stile libero/Big, 2005). Successivamente, È tutto a posto (Edizioni ambiente – Verdenero, 2011) e L’argine (Melville Edizioni, 2016).

Il libro in gara s’intitola “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” in cui l’incontro con la vita e il pensiero del matematico Kurt Gödel rappresenta l’innesco di una vita nuova, l’iniziazione a un universo misterioso e fantastico. Con la dedizione assoluta di chi deve salvarsi la vita, l’autrice/narratrice si rifugia nella matematica e al contempo nella conoscenza personale, quasi viva, dell’uomo Gödel: solo così troverà la chiave per fare i conti con l’assenza di senso, l’incaponirsi del destino, la casualità delle vicende umane. “Incompletezza” è un romanzo unico nella sua riuscita fusione di due grandi temi apparentemente opposti: da un lato la ricerca di una passione materiale definitiva, che ci spossessi per sempre di noi, dall’altro l’ambizione a una conoscenza pura e astratta, che contempli soltanto sé stessa. Il genio sovrannaturale e umanissimo di Kurt Gödel può trasformarsi allora, per chi narra e per chi legge, in un nuovo Virgilio, in una guida verso un senso possibile, verso un ordine fragile ma autentico della vita e del mondo.