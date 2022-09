“Raffiche di vento ad oltre 100 km./h hanno interessato in mattinata fino alle 14 la costa ravennate con onde alte e mareggiate.

Una nave da crociera, la Wiking Sea bandiera norvegese, con 870 passeggeri e 200 di equipaggio, ha rotto gli ormeggi appoggiandosi su un fianco sul fondale a porto Corsini. Sul posto personale della Capitaneria, ben cinque rimorchiatori, ormeggiatori e piloti portuali che, con operazioni molto complesse, hanno messo in sicurezza la nave ravvicinandola alla banchina. Nessun problema per le persone a bordo.

Caduta alberi, cavi elettrici pensiline, cartelli, pensiline, cassonetti: 180 interventi dei vigili del fuoco e altri 200 da effettuare, oltre 70 unità al lavoro no stop, più del doppio rispetto all’ordinario. Comuni allertati con i COC insediati, il il mio grazie a tutti gli operatori, alla Guardia Costiera, ai Volontari, ai Sindaci per la risposta che hanno dato di sistema. Situazione critica e difficile ma fronteggiata con impegno e professionalità.

Via libera poco fa dal Comitato per IRONMAN a Cervia domani con 7000 partecipanti ed entusiasmo alle stelle al triathlon internazionale dopo lo stop di oggi. Si parte alle 7,15 con il nuoto, mare previsto calmo dopo la burrasca di oggi.” – cosi in una nota il prefetto di Ravenna, Castrese de Rosa.