“Sorprese? Saranno tante”. Lo ha detto, parlando della sua giunta, il presidente dell’Emilia-Romagna Michele de Pascale, a margine di una conferenza stampa a Bologna nella direzione regionale dell’Inps.

De Pascale, che per la prima volta ha presenziato a un evento istituzionale come rappresentante della Regione, non dà anticipazioni: “L’insediamento sarà il 13 dicembre e nei giorni immediatamente precedenti presenterò la giunta in maniera tale che non ci sia neanche una sovrapposizione fra quella precedente e quella nuova – spiega de Pascale – La prossima settimana ci sarà la giunta, che entrerà in funzione dal 14 dicembre. I tempi sono quelli”.

Per quanto riguarda le questioni territoriali “non c’è nessun nodo Bologna”, assicura il nuovo governatore. Certo, “è bene che siano rappresentati più territori possibili ma non ci sono quote” per province o territori. Gli aspetti cardine che ispireranno la squadra restano tre: “Il pluralismo territoriale, le competenze e ovviamente nel complesso anche il consenso”.

Unica certezza ‘ufficializzata’ da tempo dallo stesso de Pascale è Vincenzo Colla, assessore “uscente ed entrante” come l’ha definito oggi il presidente regionale durante l’incontro all’Inps in cui era seduto al suo fianco.

