“Nuove aule studio, un servizio per gli studenti e spazi per rivitalizzare il territorio” lo annuncia Michele de Pascale come progetto elettorale in caso di rielezione all’appuntamento con le urne del 3 e 4 ottobre.

L’istruzione e la formazione sono due temi centrali per Ravenna e per il suo futuro: significano occupazione e lavoro per le nuove generazione ma anche crescita e sviluppo economico della città. In questi anni abbiamo messo in campo interventi per ampliare l’offerta formativa del nostro territorio, legandola alle sue vocazioni economiche e professionali.

Ad oggi il campus di Ravenna conta circa 3.500 tra studentesse e studenti, numeri destinati a crescere, che richiedono una riflessione sulla città e sui suoi spazi, che vada verso una ridefinizione e un miglioramento dei servizi dedicati a tutta la popolazione studentesca e ne faciliti l’accesso di diritto allo studio.

Accanto a misure quali la realizzazione dello studentato di cui si sta per ultimare la progettazione esecutiva, prevediamo un piano di potenziamento degli spazi studio intervenendo su due livelli. In primis costruendo collaborazioni con Università, Fondazione Flaminia e le biblioteche Oriani e Classense che permettano di ampliare gli orari di apertura e potenziare le aule studio già esistenti nel centro storico; in secondo luogo aprendo una nuova sala studio in ogni circoscrizione del forese.

Inoltre in Darsena prevediamo l’apertura di una nuova grande aula studio con annessa biblioteca di quartiere”.