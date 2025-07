La Regione Emilia-Romagna non è, e non sarà mai, subalterna alla sanità privata”.

Lo ha detto Michele de Pascale, intervenendo in Assemblea Legislativa durante il dibattito sull’assestamento di bilancio.

Per il presidente, “il sistema sanitario pubblico va difeso con determinazione e responsabilità, ogni giorno, nonostante carichi di lavoro e risorse insufficienti”. De Pascale ha rivendicato l’unicità del modello emiliano-romagnolo, ricordando che “siamo gli unici a non applicare ticket sulla farmaceutica”.

“Abbiamo scelto – ha detto – di destinare risorse ingenti al Fondo regionale per la non autosufficienza. È una scelta politica, di comunità”.

Nel suo intervento ha evidenziato come “nessuna privatizzazione al mondo abbia mai portato a una riduzione dei costi sanitari”.

“Più privato – ha aggiunto – non vuol dire meno spesa, ma solo più disuguaglianza se non è governato con fermezza”. De Pascale ha poi sottolineato come la Regione sia impegnata ogni giorno a “migliorare gli outcome di salute con costi parametrati all’inflazione”.

Quanto al dialogo con il settore privato: “Quando c’è da litigare si litiga, ma sempre con l’obiettivo di governare, non di cedere”, ha spiegato. Infine, l’appello a un fronte comune nazionale: “Serve uscire dalla narrazione falsa del ‘va tutto bene’, rompere il muro del silenzio e dire la verità ai cittadini”.