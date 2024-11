De Pascale neoeletto: “Priorità ad alluvione e sanità. Tante sfide infrastrutturali. Lavoreremo per la montagna”

Una vittoria netta, più larga delle aspettative. Quasi il 57% per de Pascale contro il 40% di Ugolini. La festa in via Azzo Gardino, a Bologna, dove il Partito Democratico aveva allestito il comitato elettorale è iniziata presto, anche se nei toni in realtà è stata molto sobria. A congratularsi con de Pascale, neoeletto presidente della Regione Emilia-Romagna, la segretaria Schlein, diversi sindaci dei capoluoghi di provincia, buona parte della giunta regionale uscente, l’ex presidente Bonaccini e una piccola fetta di rappresentanti del PD di Ravenna. Probabilmente de Pascale rimarrà in carica come sindaco di Ravenna almeno fino al 4 dicembre, per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.