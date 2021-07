Il presidente dell’Upi, Michele de Pascale insieme al presidente dell’Anci, Antonio Decaro faranno parte della Cabina di regia di Palazzo Chigi, durante l’esame di questioni che hanno risvolti su proposte o progetti del Pnrr che interessano Comuni e Province.

“È molto importante l’approvazione di oggi in Parlamento di un emendamento che prevede la presenza di tutte le istituzioni nella Cabina di regia politica secondo il principio della leale collaborazione istituzionale” ha commentato il segretario del PD Alessandro Barattoni. “La presenza del presidente della provincia e sindaco di Ravenna sarà di stimolo per il coinvolgimento degli enti locali nei provvedimenti che riguardano la concretizzazione del Recovery Plan. Sarà fondamentale l’indirizzo che verrà dato in decisioni importanti per i fondi che avvieranno la ripartenza del Paese.

È sempre più chiara e netta la differenza fra chi ha creduto nell’Europa e ha fatto le battaglie perché le istituzioni europee riconoscessero al nostro Paese risorse fondamentali per la crescita e la modernizzazione, riequilibrando le tante storture e ingiustizie che ci sono e proteggendo il lavoro e i servizi pubblici e di chi, legittimamente, farà una campagna elettorale al fianco della Meloni dicendo che il PNRR non va bene e poi chiedendo cosa è previsto nel PNRR per Ravenna. Porto, Sanità, Case della Salute, infrastrutture: quando parliamo di fondi europei noi pensiamo al futuro della nostra città. Gli altri alle beghe interne alla coalizione di centrodestra e a difficili equilibrismi fra civismo mascherato e dinamiche romane.”