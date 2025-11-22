“Sulla sanità spesso girano dei numeri che non corrispondono a realtà: le risorse vengono trasferite alle aziende sanitarie in diverse tranche nel corso dell’anno, quindi i conti si fanno alla fine, a consuntivo.

Noi abbiamo chiuso il 2024 con uno squilibrio di bilancio e il nostro obiettivo nel 2026 è tornare a pareggio”.

Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale, in occasione della presentazione della manovra finanziaria regionale 2026-28, specificando che “mai siamo arrivati a cifre di 650 milioni di buco, come qualcuno ha detto: sono numeri campati assolutamente assolutamente per aria”.

Entro il 2026, ha ribadito, “arriveremo alla stabilità totale dei conti e potremo potenziare all’efficientamento delle prestazioni per i cittadini”.

fonte Ansa