Ho avuto il privilegio di lavorare quotidianamente con loro in questi anni e di apprezzarne, nella diversità, passione, competenza e talento. Tre donne preparate, impegnate in politica sul nostro territorio fra le persone, i loro problemi e le loro aspirazioni.

“Il Partito Democratico Ravenna ha presentato le sue tre candidate per il Parlamento, Ouidad Bakkali per la Camera dei Deputati e Manuela Rontini ed Eleonora Proni per il Senato della Repubblica.

Un voto per il PD e per loro tre è un voto per la sanità pubblica, per la crescita sostenibile, per un lavoro sicuro ed equamente retribuito e per un’Italia senza discriminazioni.

È anche un voto per presidiare i temi e i progetti cari al nostro territorio ed essere da tramite fra tutti noi e la sede dove si prendono le decisioni più importanti sul nostro futuro.