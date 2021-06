Una serie di eventi, contemporaneamente in presenza e in diretta streaming online, per toccare i temi riguardanti il futuro della città. Michele de Pascale ha lanciato la sua Movimentazione Civica, una campagna di ascolto che si snoderà in diversi luoghi del Comune di Ravenna. 21 serate dove sarà possibile segnalare problemi, proporre soluzioni, sollevare questioni di confronto.