De Pascale: “Immorale per gli operatori sanitari non vaccinarsi”

Immorale per gli operatori sanitari non vaccinarsi. Lo ha ribadito nella serata di vernerdì il sindaco e presidente della provincia Michele de Pascale ospite del nostro Ravenna WebTg, intervistato da Maurizio Marchesi. Una dichiarazione legata al nuovo episodio di focolaio verificatosi all’interno della struttura per anziani Santa Teresa di Ravenna, dove si sono contagiati, al momento, 12 ospiti e 8 operatori. Solo 2 di questi ultimi erano vaccinati. Occorre però fare dei distinguo, come ha sottolineato il primo cittadino ravennate.