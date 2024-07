Questa mattina il sindaco e presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale ha partecipato presso la Regione Emilia-Romagna ad un incontro istituzionale con il commissario straordinario alla ricostruzione generale Figliuolo e i rappresentanti enti locali coinvolti.

“Ho chiesto al Commissario di dare un messaggio al Governo rispetto alla compatibilità delle risorse finanziarie a disposizione della struttura con un aumento del massimale degli indennizzi per i beni mobili”. Così ha commentato de Pascale al temine dell’incontro.

“Ho voluto poi ribadire l’urgenza – ha continuato Michele de Pascale – di una convocazione da parte del Governo per un tavolo di confronto sui piani speciali che riguardano gli interventi di prevenzione. La struttura commissariale finisce il suo mandato a dicembre ed è evidente che, trattandosi di opere pluriennali, prima di tale data dobbiamo avere almeno la certezza di quale sia l’elenco delle opere. Se ciò non dovesse accadere, la preoccupazione è che la parte più importante della fase di ricostruzione, ovvero quella della prevenzione, venga derubricata e finisca nel dimenticatoio. Personalmente mi batterò con tutto me stesso perché questo non accada”.