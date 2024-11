De Pascale chiude la campagna elettorale nel ravennate a Lido Adriano: “Qui negli ultimi anni tanti cambiamenti”

Si chiude a Lido Adriano la campagna elettorale di Michele de Pascale, quanto meno per quel che riguarda il territorio ravennate. De Pascale ha voluto organizzare un incontro per raccontare i cambiamenti di Lido Adriano, i servizi introdotti (casa della comunità, scuola secondaria di primo grado, trasporti, rigenerazione urbana, è in progetto un asilo nido), che hanno portato la località dall’essere un semplice dormitorio, come è stata definita in conferenza stampa, a diventare un quartiere del Comune di Ravenna. A fianco di de Pascale diverse figure che hanno aiutato a portare avanti questo cambiamento sul lido o comunque sul litorale vicino, nello sport, nei servizi, nella cultura e nel turismo.