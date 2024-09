“Da quando è partito il percorso della nostra candidatura, oltre al lavoro di squadra con tutte le forze politiche che la sostengono, abbiamo raccolto grande energia ed entusiasmo da più di sessanta liste civiche in tutto il territorio regionale.

A queste si sono aggiunte e si stanno aggiungendo molte persone, non iscritte ad alcun partito, con alle spalle esperienze politiche diverse o con nessuna esperienza politica; tutti questi soggetti stanno lavorando ai contenuti e ai programmi della mia candidatura, per dare spazio e cittadinanza a ciascuna esperienza. Abbiamo dato vita anche a una lista civica regionale che rappresenta un’opportunità di coinvolgimento per tanti e tante, è un progetto aperto che ancora sta raccogliendo adesioni di gruppi o di singoli esponenti e che vorrà essere anche uno strumento di partecipazione attiva per i prossimi cinque anni”.

Con queste parole Michele de Pascale commenta il lavoro di questi mesi che ha portato alla nascita della lista civica Civici, con Michele de Pascale presidente, che riunisce più di sessanta liste civiche di tutta la regione a sostegno del suo progetto di candidatura alla presidenza della Regione Emilia-Romagna.

“Civici, con Michele de Pascale presidente non è un cartello elettorale che si presenta alle elezioni e poi sparisce – continua il candidato presidente – ma un vero e proprio network di persone e gruppi che avrà una voce in Regione e che si potrà allargare anche successivamente alle elezioni. Una rete di liste civiche e di persone che si impegna nei prossimi cinque anni a mantenere questa natura civica, aperta, trasversale, in grado di essere un punto di riferimento per portare le istanze dei singoli territori all’interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna”.

Presentazione dell’identità visiva della lista Civici, con Michele de Pascale presidente

(immagine in allegato)

Il logo del progetto civico di Michele de Pascale è più di un semplice segno grafico. Si tratta infatti della sintesi del percorso che questa lista si appresta a fare, come componente fondamentale della corsa per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

Colori

Il familiare verde della regione Emilia-Romagna, un brillante verde smeraldo è sostenuto da un punto di verde molto più scuro. Questo abbinamento di colori analoghi si pone, secondo la teoria della percezione, in posizione complementare rispetto al rosso, colore principale della campagna di Michele de Pascale. Allo stesso tempo, dal punto di vista tecnico, consente di dare risalto e ottima leggibilità.

Non è stato naturalmente trascurato il valore di calma, speranza e solidità rappresentato dalla gamma dei verdi.