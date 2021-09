“Ieri sono stato in visita alla stalla di Agrisfera a Mandriole – dichiara de Pascale, candidato sindaco per Ravenna 2021 che ha fatto visita alla realtà imprenditoriale accompagnato dall’assessore regionale all’agricoltura Alessio Mammi – un’azienda che in questi anni ha innovato, investito, creato nuova occupazione nonostante le difficoltà legate alla chiusura del ponte di via Corriera Antica.

A questo proposito proprio nella giornata di martedì abbiamo approvato il progetto esecutivo per realizzare il nuovo ponte, un intervento da 590 mila euro che sarà appaltato nei prossimi mesi e realizzato nella prima parte del 2022.

Questo intervento sarà uno dei primi ad applicare il nuovo protocollo sugli appalti sottoscritto dai Comuni della provincia di Ravenna che, per gli importi sotto il milione di euro, prevede che tra le cinque imprese sorteggiate, tre siano tra quelle aventi sede in provincia di Ravenna.

Siamo dunque certi che le procedure di appalto potranno essere celeri ed efficaci e che il cantiere possa dare un ottimo esito risolvendo quello che oggi è un problema sia per le imprese agricole che per la sicurezza della viabilità della statale Romea”.

