Mirko De Carli, Portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia e consigliere comunale a Riolo Terme, rilancia l’attenzione sui territori collinari della provincia di Ravenna: “La montagna romagnola in termini demografici non naviga in buone acque.

La carenza di sevizi che riescano a mantenere sul territorio le fasce più giovani ha portato logicamente ad un invecchiamento della popolazione che vive in collina” evidenzia De Carli.

“Un invecchiamento dovuto ad un inverno demografico sempre più forte e che si ripercuote con un aumento dei costi di gestione sul territorio.

Come Popolo della Famiglia abbiamo come nostra battaglia storica quella del contrasto allo spopolamento: siamo convinti che rafforzando i servizi si possa invertire la rotta”.

De Carli avanza alcune proposte: “Punti Nascita, asilo nido, scuole, collegamenti con mezzi di trasporto pubblici”.