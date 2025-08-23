“Siamo da alcuni giorni al collasso totale di Ponte Nuovo con colonne continue di auto e camion che non danno tregua ai residenti: un problema reale di viabilità, sicurezza e smog che va affrontato prima della riapertura delle scuole il prossimo settembre. È evidente a tutti che un sovraccarico di traffico di questa portata non possa essere sostenuto integralmente dalla viabilità di Ponte Nuovo per cui vanno portate alcune pattuglie della polizia municipale nel raccordo tra Adriatica e gli accessi di Ponte Nuovo e Via Ravegnana per far sì che si usino questi due corridoi (e non solo quello di Ponte Nuovo) per garantire un deflusso dei veicoli più scorrevole.” dichiara Mirko De Carli (Coordinatore Lega-PdF-LpRa).

“Alcuni residenti ci hanno segnalato di aver contatto la polizia municipale la quale ha compreso il problema e si è attivata per cercare di ovviare alla problematica con una presenza costante nelle porzioni più colpite dal traffico intenso di questi giorni. Ora chiediamo all’amministrazione comunale di agire con urgenza per porre rimedio a questa emergenza prima dell’inizio delle scuole ed il possibile realizzarsi di ulteriori “collassi” in termini di viabilità” conclude De Carli.