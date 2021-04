“80 km per vaccinarsi, questo è quanto apprendiamo dai giornali locali, ed è per noi di quanto più assurdo si possa immaginare per un Paese chiamato evoluto. Uomini e donne che hanno fatto il passato e costruito il futuro, non possono pagare il conto di una politica sanitaria incapace” questo è quanto dichiara Mirko De Carli esponente del Popolo della Famiglia e capogruppo al consiglio comunale di Riolo Terme in merito alle trasferte a Ravenna di alcune persone, anche anziane, per sottoporsi alla vaccinazione contro il coronavirus.

“Al Presidente Bonaccini chiediamo un’immediata presa di posizione e di responsabilità, pensi a questi nonni e si passi la mano per la coscienza, non è pensabile lasciarli soli sopratutto oggi in cui siamo schiavi di questa pandemia” continua De Carli.

“La soluzione è come sempre il buonsenso, si trovino più punti vaccinali e si risolva questo dramma, così da evitare condizioni di cittadini di serie A e serie B” conclude De Carli.