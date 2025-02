Mirko De Carli, portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia, interviene nel merito degli enormi disagi della viabilità Ravennate: “I disagi creati dalla nuova chiusura del Ponte Mobile hanno evidenziato tutti i limiti e criticità della viabilità Ravennate.

Una situazione già di per sé critica, non si certo migliorata dalla totale assenza di un piano alternativo della amministrazione ravennate.

La petizione lanciata dai cittadini ravennati di Via Chiavica Romea racconta uno spaccato di frustrazione e voglia di cambiamento.

Le criticità non sono tuttavia da circoscrivere al solo Ponte Mobile, ma ad una più radicata e spiacevole situazione di manti stradali in pessime condizioni.

È da anni che queste criticità vanno avanti ed è naturale individuare nella amministrazione De Pascale una delle cause del perdurare di tali problematiche.

Il Comune di Ravenna non può più permettersi queste magre figure. Se vogliamo diventare una città dai connotati europei ed appetibile ad un turismo internazionale, occorre intervenire e come Popolo della Famiglia investiremo su questa tematica per le prossime elezioni amministrative.”