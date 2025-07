“Non è accettabile avere una gestione della viabilità urbana come quella che vede oggi Via Mariani, una delle vie più importanti del centro cittadino, in condizioni impercorribili. Siamo in piena stagione estiva e non è immaginabile avere delle vie così importanti in condizioni da terzo mondo. Chiediamo al Comune e all’ufficio lavori pubblici di intervenire con urgenza e rilanciamo con forza il piano di manutenzione straordinaria che, durante la campagna elettorale, abbiamo proposto come decisivo per il rilancio della vocazione turistica della città” dichiara Mirko De Carli (Coordinatore Lega-PdF-LpRa).

“Dopo i sacchetti di sabbia usati per rattoppare le buche stradale, dopo il catrame usato al posto dei sampietrini per sistemare alcune tra le più importanti strade cittadine ora abbiamo via Mariani con buche enormi e sabbia sparsa ovunque. Un’immagine inaccettabile per Ravenna che condanniamo con fermezza. E’ evidente che qualcosa non vada nella gestione dei lavori pubblici: per questo interpelliamo la giunta e chiediamo risposte urgenti” conclude De Carli.