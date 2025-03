Il Popolo della Famiglia segnala una situazione di estremo degrado in Via Eraclea. “La perdurante situazione di degrado in Via Eraclea a Ravenna – afferma Mirko De Carli, portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia – è inaccettabile.

Ancora una volta è Hera e la sua non efficiente gestione dei rifiuti ad essere sul banco degli imputati.

Le immagini quotidiane di bidoni al collasso sono lo specchio di una realtà allo sbando, nonostante le vane dichiarazioni del partito democratico che cerca di rassicurare i cittadini.

Aggiungiamo il totale abbandono dei bagni pubblici ed ecco un nuovo angolo di città lasciato solo a se stesso.

Prossimamente – conclude De Carli – sarà indetta una assemblea pubblica rivolta ai cittadini residenti, in modo tale da poter presentare loro le ricette di buon governo del candidato sindaco Alvaro Ancisi.”