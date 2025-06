“Da anni segnaliamo, grazie ai residenti che costantemente ci sollecitano, i problemi che affligono via Doberdò. I numerosi residenti da troppo tempo si trovano a convivere con una viabilità difficoltosa a casua dei parcheggi su entrambi i lati, dal manto stradale deteriorato e pieno di “dunette naturali” dovute alle radici dei pini marittimi presenti ai lati della strada. Oggi, a tutto questo, si è aggiunta una perdita d’acqua che ha obbligato i servizi comunali di manutenzione stradale a chiudere temporanemante un tratto di strada” dichiara Mirko De Carli, coordinatore politico di Lega-Pdf-LpRa e portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia.

“Abbiamo proposto, nel nostro programma elettorale (www.ansicisindaco.it), un piano straordinario quinquennale di messa in sicurezza delle strade più dissestate: ci auguriamo che via doberdò sia considerata dalla giunta tra quelle che richiedono una priorità d’intervento e non siano attivate le solite soluzioni tampone non più accettabili” conclude De Carli.