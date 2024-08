Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del PDF, intervengono segnalando una situazione di disagio per alcuni cittadini ravennati: “Segnaliamo all’amministrazione di Ravenna le condizioni disastrose di Via Chiesa da Durazzano. L’asfalto versa in condizioni critiche con buche grandi e profonde. In alcuni tratti addirittura non c’è più asfalto e nei giorni di pioggia diviene tutto ancora più pericoloso. In queste settimane questa arteria stradale è stata messa a dura prova, essendo Via Budria chiusa per lavori.

È dunque necessario provvedere alla sistemazione di Via Chiesa da Durazzano.”