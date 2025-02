Mirko De Carli, portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia, interviene con una nota per commentare la classifica sulle città italiane con più buche: “Il sedicesimo posto di Ravenna tra le città a livello nazionale con più buche è un dato che purtroppo non ci sorprende. Basta fare una rapida ricognizione in città, soprattutto nel forese, per capire che quella legata allo stato di manutenzione delle strade è una vera emergenza.

La classifica dall’International Center for Social Research (Icsr) conferma quanto segnalato da forze politiche e cittadini da sempre.

Se lo stato dell’asfalto è critico su più punti, non sono da meno illuminazione pubblica e segnaletica orizzontale, anch’esse elementi su cui è più che necessario tornare ad investire.

Il trend del Comune di Ravenna per la sicurezza stradale è stato chiaro negli ultimi anni: quello di mettere sempre più autovelox.

Tuttavia rammentiamo che non è solo questa la strada da percorrere per la sicurezza stradale, ed i dati, non più percezione, parlano chiaro, bocciando il lavoro dell’amministrazione De Pascale.”