“Torniamo a segnalare, grazie al costante monitoraggio dei cittadini che ci contattano, altri problemi nella raccolta dei rifiuti a Ravenna. Questa volta i rifiuti abbandonati che generano cattivo odore e presenza di ratti nelle zone limitrofe si trovano in Via Morelli. Queste continue situazioni confermano che il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta nel Comune di Ravenna non funziona e non si può continuare a mantenerlo invariato visto i sempre più evidenti disagi che crea nella vita quotidiana delle famiglie ravennati ” dichiara De Carli (Portavoce nazionale de Il Popolo della Famiglia).

“Le modalità con cui opera Hera non sono adeguate e vanno monitorate e cambiate all’occorrenza. Innanzitutto è necessario che sia realizzato con puntualità il numero di passaggi settimanali previsti e non un numero inferiore o variabile come troppo spesso accade oggi. A seguire è poi necessario predisporre un numero di bidoni su strada realmente adeguato alla mole di rifiuti generata dall’abitato di riferimento, un’azione di disinfestazione dove sono segnalate le presenze di ratti e il posizionamento di telecamere (ora presenti solo in poche aree di raccolta) dove sono segnalate situazioni di sistematico abbandono dei rifiuti da persone anche di residenza diversa da quella dell’area di abbandono” dichiara De Carli. “Questo piano d’azione, frutto del lavoro coordinato e messo in campo nel programma elettorale della lista Lega-Pdf-Lista per Ravenna dal nostro candidato sindaco Alvaro Ancisi, è l’unico modo con cui nel medio periodo (anche attraverso un dialogo costante tra comune, circoscrizioni, comitati di cittadini e residenti) si può invertire la china dentro la quale si trova la nostra città sotto il profilo della gestione dei rifiuti che risulta essere una vera e propria emergenza” conclude De Carli.