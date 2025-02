Mirko De Carli, portavoce Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta le dichiarazioni dell’Assessore Fusignani in tema di sicurezza: “Secondo l’Assessore Fusignani Ravenna sarebbe una città sicura. Questa affermazione, che ho letto quest’oggi sulla stampa, mi lascia interdetto e perplesso. A parlare non è la percezione, tanto invocata dal Partito Democratico e soci, quando si parla di sicurezza. A parlare sono dati del Ministero degli Interni (riferimento ai dati pubblicati dal Sole 24 ore del Settembre 2024) e della Prefettura.

Ravenna purtroppo si conferma una delle città in cui avvengono di più i furti e le rapine. Fatti che stonano con chi, per anni, ha avuto la delega alla sicurezza.

Quella dell’Isola San Giovanni è un problema noto, che si trascina da anni: non possiamo raccontare ai ravennati che l’area è tenuta sotto controllo, è palese che così non è.

Ora il tema è presentare una alternativa alle prossime elezioni comunali e come Popolo della Famiglia, grazie alla candidatura di Alvaro Ancisi come Sindaco, lavoreremo in tal senso.”