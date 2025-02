“Sono nuovamente a condividere l’appello della Pro Loco di Marina di Ravenna sulla necessità di riaprire il Park Hotel di Marina. Località che come Popolo della Famiglia crediamo debba essere rilanciata e promossa, facendola uscire da quella pericolosa spirale di declino in cui è precipitata.

La politica deve ascolta i segnali lanciati da chi vive i territori e deve promuoverli.

Su tematiche come queste inoltre la politica deve mostrarvi compatta, senza divisioni, in quanto la promozione di Ravenna come città turistica deve essere un bene comune.

Trattandosi di una struttura privata il tutto passa ovviamente dalla volontà degli imprenditori del territorio di farsi carico di una nuova apertura di un contesto così massiccio.

Sono altresì convinto tuttavia che, con il giusto dialogo e confronto, anche il Park Hotel potrà tornare ai suoi antichi fasti.”