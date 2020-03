Un tavolo che metta insieme opposizione e maggioranza per studiare interventi a sostegno di famiglie e imprese. A chiederlo è il capogruppo del Popolo della Famiglia in consiglio comunale a Riolo Terme Mirko De Carli. Un tavolo per tutta la Romagna Faentina, sulla falsa riga di quanto fatto a Roma dal governo con le opposizioni in Parlamento, per studiare interventi di sostegno al reddito e disposizioni riguardanti la tassazione locale.