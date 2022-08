Mirko De Carli, Consigliere comunale a Riolo Terme per “Lista per Riolo Terme – Il Popolo della Famiglia”, si unisce alla protesta della Federazione Speleologica, del WWF e di Legambiente: “Ribadendo con forza la nostra contrarietà ad un ampliamento della cava di Monte tondo chiediamo con immediatezza una presa di posizione dall’Ente e dal Parco, i quali non stanno svolgendo le mansioni che gli sono affidate per legge.

La domanda è una e una soltanto: perché il parco della vena del gesso non è dotato di un proprio piano territoriale? Ora sono in corso attività che distruggono gli affioramenti fossiferi che sono espressamente vietate e su cui nessun ente competente si è espresso in merito. Per queste ragioni chiediamo una rapida azione di tutela “degli elementi naturali” capaci di evitare ulteriori danni al sito oltre a quelli già realizzati”, – conclude De Carli.