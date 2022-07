“Ritorniamo tra la nostra gente: un piatto di buona pasta al ragù, un buon bicchiere di vino e una torta per il brindisi finale.

Alle ultime elezioni amministrative avevamo promesso che sarebbe stato solo un inizio il nostro ritorno tra i banchi dell’opposizione in consiglio comunale e così è stato.

Ieri sera al centro sportivo Ippoverde quarantuno persone si sono incontrate a cena per il piacere dell’essere comunità e per continuare quel cammino di presidio cittadino che la nostra lista ha avviato a partire da dicembre scorso.

Ricordando che la sede della lista (sita in c.so G. Matteotti) è aperta quotidianamente come luogo di ascolto e incontro, voglio ringraziare i nostri straordinari amici che animano con passione le nostre iniziative e che mi aiutano nel lavoro amministrativo, in particolare Fabio Pelosio, Carmine Annunziato e Carlotta Toschi.

La politica torni a parlare il linguaggio delle famiglie che vivono il bello, dentro la fatica del quotidiano, pasteggiando in un’osteria con la semplicità dell’abbraccio di chi ti vuole bene: al governo del paese non servono grandi teorie ma il buon senso di una mamma e di un papà” conclude Mirko De Carli.