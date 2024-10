Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia e candidato al consiglio regionale per la lista Lega-Popolo della Famiglia, interviene con una nota: “È per me un onore essere sostenuto – afferma De Carli – nella mia candidatura al consiglio Regionale dal Partito Moderato d’Italia. Al movimento nato dalla visione di Paolo Silvagni (noto imprenditore di Fusignano dell’ azienda Valleverde) ci unisce come Popolo della Famiglia la visione della Famiglia come perno del sistema ed il sostegno al lavoro ed alla impresa, vessata da un regime fiscale opprimente.”

Paolo Silvagni, fondatore del Partito Moderato d’Italia, prosegue nella nota: “Con Mirko De Carli e con il Popolo della Famiglia ci siamo ritrovati alle europee sotto la stessa insegna, la lista Libertà di Cateno De Luca. Da convinti Sturziani e da sostenitori della dottrina sociale della Chiesa, siamo entusiasti di portare avanti la nostra collaborazione con il Popolo della Famiglia. Diamo quindi sostegno alla candidata Elena Ugolini nella persona di Mirko De Carli, per dare alla Regione quella alternanza che ad oggi è necessaria.”

Infine Andrea Costa, coordinatore regionale del Partito Moderato d’Italia: “La nostra continuità nel percorso intrapreso a livello territoriale con il Popolo della Famiglia e con Mirko De Carli pone le basi di una alleanza strategica valoriale ben definita. Per tutti i cattolici la candidatura di Mirko De Carli consiste nella opportunità di portare in consiglio regionale le istanze pro Life a sostegno della Famiglia.”