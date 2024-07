“Il Popolo della Famiglia ed il Movimento Indipendenza denunciano la situazione di estremo degrado in cui versa da ormai troppo tempo la piazza (e non solo) di Lugo.

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta: “Residenti e commercianti sono stufi di una situazione non più sopportabile. Urla, schiamazzi, risse, partite di calcio nel cuore della città sono fenomeni di inciviltà e degrado che devono finire.

Per farlo occorre senza se e senza me convogliare con maggiori sforzi forze dell’ordine e punire chi si rende protagonista di tali episodi.”

“Come abbiamo espresso più volte – prosegue Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del Popolo della Famiglia – l’utilizzo di strumenti come il daspo urbano possono essere decisivi nella lotta al degrado.”

“Questo però può avvenire se l’amministrazione – concludono De Carli e Vitali – ha interesse nel risolvere un problema reale e drammatico della città e per residenti e commercianti, a cui come Popolo della Famiglia va la nostra totale solidarietà.”

Della stessa idea Ugo Viola, coordinatore del Movimento Indipendenza nella provincia di Ravenna: “Si verificano ultimamente in città eventi criminosi e legati al non rispetto della vita in comunità, sintomo della presenza di personaggi a cui nulla importa del vivere in maniera civile. Queste persone incivili operano nel non rispetto delle regole, con una tracotanza che culmina nella completa indifferenza rispetto alle regole basilari del buon vivere.

Un invito alla autorità a considerare il rispetto dei cittadini e a fare sentire la propria presenza sul territorio perché non intervenire significa lasciare spazio ad un possibile peggioramento di una situazione oramai drammatica.”

Si unisce infine a quanto riportato nel comunicato stampa da Popolo della Famiglia e Movimento Indipendenza anche Partito Moderato d’Italia, fondato a Fusignano da un noto imprenditore romagnolo, nella persona del Coordinatore Regionale Andrea Costa.”