Spieghiamo, ad ogni mercato cittadino, le ragioni della vera ed unica alternativa all’agenda Draghi”

Mirko De Carli, Consigliere comunale a Riolo Terme e delegato per l’Emilia-Romagna della lista “Alternativa per l’Italia”, presenta il quarto punto del programma al banchetto elettorale a Casola Valsenio: “Serve urgentemente un sostegno diretto con un vero e proprio reddito di maternità per contrastare il collasso delle strutture del welfare (sanità, istruzione, previdenza, assistenza) ormai prossimo con gli attuali tassi di fertilità. Fare la mamma a tempo pieno è un lavoro nobile che va riconosciuto con una vera e propria indennità pubblica di lungo periodo”.