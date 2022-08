“Si apre una campagna elettorale decisiva per il nostro paese. I partiti più grandi fanno teatro tra la gente e dietro le quinte si preparano a riportare Draghi a Palazzo Chigi. Al Meeting, non a caso, viene celebrata con una standing ovation la nuova agenda dell’ex banchiere della Bce per la prossima legislatura: da notare che la passerella della kermesse riminese ha visto tutti i leader dei partiti presenti ora in Parlamento unirsi a questo applauso senza distinzioni. Noi ci proponiamo come l’unica alternativa a un’azione di governo che rischia, con le dissenate scelte di politica estera ed economica, di portare il nostro paese al razionamento energetico e a difficoltà finanziarie sempre più ingenti per le imprese familiari” dichiara De Carli.

“La nostra posizione è molto chiara: neutralità rispetto al conflitto in Ucraina, buoni rapporti commerciali con la Federazione Russa e cancellazione dell’IRAP per le imprese a conduzione famigliare. Per questo nostro spenderci contro il pensiero unico della tecnocrazia finanziaria che domina in Italia ed in Occidente abbiamo scelto, di promuovere la figura dell’Avv. Toschi, avvocato imolese colpito dalla ghigliottina Lgbt dopo essere stata cacciata come volontaria del servizio giuridico volontario del Cassero di Bologna a causa della sua candidatura in Apli, come portavoce (in quanto donna, professionista di valore indiscusso e cattolica) della nostra lista affiancata dai nostri candidati al Senato (la nostra lista, di cui allego i nominativi del plurinominale a cui vanno aggiunti gli uninominali che indichiamo a fine testo mail, sarà presente solo al Senato della Repubblica). Insieme ad un’altra donna Carla Lodi, mamma e storica dirigente del Popolo della Famiglia capolista al Senato, Alternativa per l’Italia affida la sua immagine “al femminile” mentre gli altri partiti fanno chiacchiere sulle quote rose” conclude De Carli.

I candidati di Alternativa per l’Italia

Uninominale Bologna: Maurizio Baldacci

Uninominale Forli Ravenna: Carla Lodi

Uninominale Rimini: Sandro Ferrer