DDL Stupro. Protesta in piazza: “Il silenzio non è consenso”

Presidi in Piazza della Libertà, a Faenza, davanti alla Rocca, a Lugo, e in Piazza del Popolo, a Ravenna, contro la modifica dell’articolo 609-bis approvata il 27 gennaio in Commissione Giustizia, il cosiddetto DDL Stupro, o DDL Bongiorio, una modifica che, secondo i centri antiviolenza, rappresenta “Un pericoloso arretramento rispetto alla Convenzione di Istanbul”. Le associazioni denunciano come la nuova formula proposta rischi di eliminare la centralità del consenso libero, attuale ed esplicito, sostituendola con definizioni giudicate fumose e ambigue. In molti casi, spiegano le organizzatrici, il dissenso non può essere espresso in modo chiaro: accade quando una persona resta paralizzata dalla paura, in presenza di alcune disabilità, in situazioni di dipendenza economica o abitativa, sotto effetto di alcol o sostanze, oppure all’interno di relazioni segnate da forti squilibri di potere. “La violenza non sempre permette di dire no ad alta voce”, ribadiscono.

A promuovere i presidi in tutta Italia sono i centri antiviolenza del territorio, le realtà femministe e transfemministe, associazioni, organizzazioni sindacali e reti alleate, nell’ambito della mobilitazione nazionale lanciata da D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, Non Una Di Meno e dalla campagna “No sui nostri corpi”. La mobilitazione proseguirà il 28 febbraio con la manifestazione nazionale a Roma. Dai territori romagnoli sono in fase di organizzazione i pullman e verranno comunicate a breve le modalità di adesione.