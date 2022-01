Domani, martedì 11 gennaio, alle 21, nella sala Tamerice in via Vittorio Veneto 21, Sofia Ferranti, giornalista del Corriere Romagna intervisterà Davide Cassani, dirigente sportivo, ex ciclista su strada e commentatore televisivo italiano, ex commissario tecnico della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada. Partecipa l’assessora al Decentramento del Comune, Federica Moschini.

L’evento sportivo è organizzato dall’assessorato al Decentramento e dal consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna.

Per informazioni: Ufficio decentrato di Castiglione di Ravenna 0544/485736 cfabbri@comune.ra.it