Davanti al Faenza Shopping Park i rifiuti dell’alluvione: quasi 3 volte i rifiuti ingombranti raccolti in un anno

Davanti al complesso che sarebbe dovuto essere il Faenza Shopping Park sono stati accumulati i beni distrutti dall’alluvione, i rifiuti che residenti e attività hanno riversato nelle strade. Prima hanno formato una grande montagna in piazzale Tambini, ora invece riempiono quello che sarebbe dovuto essere l’area antistante il nuovo polo commerciale. Il Faenza Shopping Park avrebbe dovuto inaugurare il prossimo settembre, ma essendo ancora in ritardo il progetto, l’ampio spazio aperto è stato utilizzato per l’emergenza alluvione.