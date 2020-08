Domenica 30 agosto la Darsena di Ravenna si colora con gli stand de La Pulce d’Acqua. Dopo il grande successo delle scorse edizioni torna, in una versione ampliata da nuove aree espositive, la fiera del riciclo che consente a cittadini e turisti di poter acquistare a prezzi contenutissimi libri, bijoux, oggettistica, abbigliamento, giochi, utensili della tradizione e tantissimo altro; pezzi unici e spesso introvabili altrove.

La filosofia delle fiere de La Pulce è quella di unire al risparmio la cultura del riutilizzo, oggi di fondamentale importanza per arginare lo spreco incessante di risorse e tutelare l’ambiente.

L’evento è aperto a tutti i privati cittadini che desiderano svuotare cantine, soffitte e armadi dagli oggetti che non usano più, ma che possono essere utili ad altri, innescando un circolo virtuoso e allungando la vita degli oggetti.

L’ingresso per i visitatori (dalle 8.30 alle 18.30) è gratuito.