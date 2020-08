Il progetto europeo Dare Uia, che ha come obiettivo di sperimentare in Darsena di Ravenna un processo innovativo di rigenerazione urbana, basato sull’uso consapevole degli strumenti digitali e sul coinvolgimento fattivo della cittadinanza, propone una chiamata pubblica con oggetto la raccolta e la gestione di dati, tra cui quelli ambientali relativi alla qualità dell’aria nelle abitazioni e quelli relativi alle prestazioni energetiche degli edifici.

L’obiettivo è individuare un condominio privato che abbia sede nel quartiere Darsena nel quale potrà essere realizzata gratuitamente la campagna di rilevazione di qualità dell’aria e prestazioni energetiche. Nello specifico, l’azione pilota prevede due tipi distinti di rilevazione dati. Il benessere indoor, attraverso la misurazione della qualità dell’aria (CO2) e delle condizioni termoigrometriche negli edifici con le relative implicazioni sulla qualità della vita dei condomini residenti, e le prestazioni energetiche, grazie alla rilevazione e all’elaborazione dei parametri relativi alle utenze elettriche e termiche negli edifici. È un’opportunità interessante per capire quanto e come si consuma, su quali aspetti eventualmente intervenire e quali obiettivi di benessere abitativo e risparmio energetico ci si possano attendere.

La campagna di monitoraggio e analisi sarà coordinata da CertiMaC, Organismo di Ricerca fondato da ENEA e CNR per promuovere l’innovazione nel campo energia e materiali, all’interno dell’azione pilota che vede la regia di CNA Ravenna, con il supporto tecnico-scientifico di ENEA.

Per presentare la propria manifestazione di interesse si richiede la compilazione del form online unitariamente all’invio del modulo di partecipazione entro e non oltre le ore 12 del 5 ottobre 2020. Tutte le modalità di partecipazione al link: http://www.comune.ra.it/Aree-Tematiche/Bandi-concorsi-ed-espropri/Bandi-Vari

Qualità dell’aria e risparmio energetico sono due parametri fondamentali per il benessere dei cittadini: meno emissioni di CO2, meno costi per le famiglie, maggiore qualità della vita fuori e dentro casa. Ed è questa la direzione verso cui punta l’azione pilota nell’ambito del progetto, anche alla luce dei recenti incentivi fiscali per le famiglie previsti dal Superbonus 110% per gli interventi di efficientamento energetico.

Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso, gli interessati potranno contattare: dare@comune.ravenna.it